İsrail insanlık suçu işlediği Gazze’de yapılan ateşkes sonrasında Yunanistan ile normalleşme adımlarına hızlıca başladı. Yunanistan İsrail ile daha önce askıya aldığı iş birliğindeki hava savunma sistemi projesini yeniden devreye aldı.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik yaptırımları hızlıca kaldıran Atina yönetimi, “Aşil’in Kalkanı” adı verilen çok katmanlı savunma programıyla özellikle Trakya ve Doğu Ege’deki adalarda hava sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin ilk aşamasında Türkiye sınırına yakın bölgeler öncelikli olarak modern sistemlerle donatılacak.

ESKİ SOVYET YAPIMLARINI RAFA KALDIRIYORLAR

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Savunma Bakanlığı’nın ilk adımı, envanterde bulunan Sovyet yapımı OSA-AK ve TOR-M1 hava savunma sistemlerinin yerine İsrail merkezli Rafael şirketinin Spyder sistemlerini tedarik etmek olacak. Spyder’ın özellikle düşük irtifa tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunması bekleniyor.

Orta menzil hava savunmasında ise İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX sisteminin tercih edilmesi planlanıyor. Bu sistemin, ABD yapımı HAWK bataryalarının yerine geçmesi hedefleniyor. IAI'nin Yunanistan’daki mevcut sanayi yatırımlarıyla tedarik sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

FÜZE TOPÇU KABİLETLERİ DE MODERNİZE EDİLECEK

SavunmaTR'de yer alan habere göre, Ayrıca Yunanistan’ın füze ve topçu kabiliyetleri de modernize edilecek. Uzun menzilli hedeflere karşı caydırıcılık sağlayan İsrail üretimi PULS çok namlulu roketatar sistemleri projenin diğer bileşenleri arasında yer alıyor.

İLK OLARAK TÜRKİYE SINIRINDAN BAŞLAYACAKLAR

Yaklaşık 3 milyar avro bütçeye sahip olduğu belirtilen “Aşil’in Kalkanı” projesinin ilk aşaması Trakya ve Doğu Ege’deki adaların savunmasını kapsayacak. Uzun vadede ise tüm ülkeyi içine alan entegre bir hava savunma ve anti-drone ağı oluşturulması planlanıyor.