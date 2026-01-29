İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ve Türkiye’nin 1 ay önce ilişkilerdeki gerilimi azaltmak için üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı yapıldığını söyledi.

Azerbaycan’da APA ajansına özel bir röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşacağımızı umuyorum, ancak bu tamamen Türk tarafına bağlı” ifadelerini kullandı.

(İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar)

İLİŞKİ AŞINDI

Türkiye ile geçmişteki stratejik iş birliği dönemlerine atıfta bulunan Saar, ilişkilerin son on yılda dramatik bir şekilde aşındığını vurguladı.

Saar, “Herkes bunun nedenleri hakkında spekülasyon yapabilir, ancak ben bu röportajda nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçek. Türkiye ile ilişkilerimizi halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetimiz yok” dedi.