İsrail'in alıkoyduğu üç milletvekili olan Saadet Partisi Bursa Milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün, Azerbaycan'a sınır dışı edildi.

Milletvekilleri uçakla Azerbaycan'a indikten sonra THY uçağıyla Türkiye'ye dönecekler. Vekiller, Küresel Sumud Filosu'nun ardından Gazze hedefiyle yola çıkan 9 gemilik Özgürlük Filosu'nda yol alıyordu.

Bu hafta İsrail'in gemilere saldırmasıyla, diğer aktivistlerle birlikte alıkonulan vekillerle iletişim kesilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı isim vermeden 'aktivistlerin iyi olduğunu aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 'yakın takipte' olduğunu belirtmişti.