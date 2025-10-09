Gazze'ye yardım ulaştırmak için Özgürlük Filosu'na katılan ve İsrail askerleri tarafından alıkonulan üç vekil, yurda döndü.

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Havalimanı önünde açıklama yapan, Sema Silkin Ün, yaşadıkları süreci anlattı.

Ün, "Sumud'la başlayan yolculuğumuz özgürlükle ve vicdanla neticelenmiş oldu. Bunu zafer olarak görüyoruz" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vekillerin Türkiye’ye döndüğünü bildirdi.

Keçeli, “İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler” ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz."