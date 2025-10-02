İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşmak için Küresel Sumud Filosu'yla birlikte yola çıkan, bugün İsrail müdahalesi sonucu alıkonulan 37 Türk vatandaşının 30'unun isimleri açıklandı.

2 Türk gemisininde katıldığı 44 gemilik filo, bugün ablukaya yaklaşmış ancak İsrail müdahalesi sonucu 200'den fazla aktivist alıkonulmuştu.

Alıkonulan 30 Türk vatandaşının isimleri şu şekilde:

  1.  Fikret Aycub Kantoğlu
  2. Abdulaziz Yalçın
  3. Davut Daşkıran
  4. Zeynep Tekocak
  5. Metehan Sarı
  6. Hüseyin Suayb Ordu
  7. Onur Murat Kolgu
  8. Semih Fener
  9. Osman Çetinkaya
  10. Sümeyra Akdeniz Ordu
  11. Bekir Turunç
  12. Abdulmecid Bağciyan
  13. Mustafa Muhammed Çakmakçı
  14. Çakar Mesut
  15. Muslim Ziyalı
  16. Mehmet Sait Direkçi
  17. Fathi Özsöz
  18. Tevhit Yıldız
  19. Sümeyye Sena Polat
  20. Halil Rıfat Çanakçı
  21. Semanur Sönmez Yaman
  22. Ersin Çelik
  23. Abdulsamed Turan
  24. Yaşar Yavuz
  25. Haşmet Yazıcı
  26. Evren Akan
  27. Turgay Turan
  28. Muhammet Emin Yıldırım
  29. Umut Aslan
  30. Abdullah Gündem

Türk vatandaşlarının Aşdod limanına götürüldüğü ve buradan da sınır dışı edilecekleri tahmin ediliyor. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeye dönmeleri için Tel-Aviv konsolosluğunu harekete geçirdiğini duyurdu.

Bakanlık, "İsrail güçlerince yapılan saldırıda teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklamasını yaptı.