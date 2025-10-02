İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşmak için Küresel Sumud Filosu'yla birlikte yola çıkan, bugün İsrail müdahalesi sonucu alıkonulan 37 Türk vatandaşının 30'unun isimleri açıklandı.
2 Türk gemisininde katıldığı 44 gemilik filo, bugün ablukaya yaklaşmış ancak İsrail müdahalesi sonucu 200'den fazla aktivist alıkonulmuştu.
Alıkonulan 30 Türk vatandaşının isimleri şu şekilde:
- Fikret Aycub Kantoğlu
- Abdulaziz Yalçın
- Davut Daşkıran
- Zeynep Tekocak
- Metehan Sarı
- Hüseyin Suayb Ordu
- Onur Murat Kolgu
- Semih Fener
- Osman Çetinkaya
- Sümeyra Akdeniz Ordu
- Bekir Turunç
- Abdulmecid Bağciyan
- Mustafa Muhammed Çakmakçı
- Çakar Mesut
- Muslim Ziyalı
- Mehmet Sait Direkçi
- Fathi Özsöz
- Tevhit Yıldız
- Sümeyye Sena Polat
- Halil Rıfat Çanakçı
- Semanur Sönmez Yaman
- Ersin Çelik
- Abdulsamed Turan
- Yaşar Yavuz
- Haşmet Yazıcı
- Evren Akan
- Turgay Turan
- Muhammet Emin Yıldırım
- Umut Aslan
- Abdullah Gündem
Türk vatandaşlarının Aşdod limanına götürüldüğü ve buradan da sınır dışı edilecekleri tahmin ediliyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeye dönmeleri için Tel-Aviv konsolosluğunu harekete geçirdiğini duyurdu.
Bakanlık, "İsrail güçlerince yapılan saldırıda teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklamasını yaptı.