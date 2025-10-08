İsrail askerleri tarafından Abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için giden Özgürlük Filosu'na yönelik düzenlenen baskında çok sayıda kişi alıkonuldu.

Limana çekilen gemilerden Vicdan Gemisi'nde; Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün yer aldığı öğrenildi.

İsrail merkezli Kanal 12 askerlerin Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığını, yaklaşık 150 kişiyi alıkoyduğunu ve gemilerin Aşdod Limanı'na doğru götürüldüğünü duyurdu.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Akıbetleri merak edilen vekillerle ilgili Saadet Partisi'nden açıklama geldi.

Milletvekillerinin, resmi yetkililerle limanda yüz yüze temas kurmalarına izin verilmediği kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekillerimiz ve diğer aktivistlerin, ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Cezaevi’ne sevk edileceği öğrenilmiştir.

Milletvekillerimizle ancak yarın sabah cezaevinde görüşme imkânı sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Süreç, hukukçularımız tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in içinde Türkiye'den giden 3 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yer aldığı Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleyi kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.