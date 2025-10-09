alıkoyduğu vekillerin son durumu, alıkonulan milletvekili Sema Silkin Ün'ün hesabından paylaşıldı. Milletvekillerinin üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere havalimanında olduğu belirtildi. Vekillerin diplomatlarla temas kurmasına izin verilmezken deport noktasının neresi olduğu ise bilinmiyor.

Ün'ün hesabından yapılan bilgilendirmede, "Son gelişmeleri sizlerle paylaşmak isteriz. Milletvekillerimiz, rızaları dışında üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere şu anda havaalanında tutulmaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail makamları, görevli diplomatlarımızın vekillerimizle temas kurmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bize daha önce Varşova olarak bildirilen üçüncü ülke adresi, birkaç saat önce tek taraflı olarak değiştirilmiş, ancak yeni deport noktasının neresi olduğu hâlen elçilik görevlilerimize net olarak bildirilmemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.