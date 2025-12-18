İsrail basınına göre Katar, ABD ile gelişmiş F-35 savaş uçakları satın almak için görüşmelerde bulundu.

Katar'ın, ABD'nin en gelişmiş jet uçağını satın alma yönündeki beş yıllık girişimini yeniden canlandırma çabası, Trump'ın Kasım ayında Suudi Arabistan'a İsrail'inkiyle aynı kalitede F-35'ler satacağını açıklamasının ardından geldi.

Katar'ın teklifini haber yapan İsrail'in Channel 12 haber kanalı, İsrail'in ön görüşme aşamasında olduğunu duyurdu. Bu görüşmelerden endişe duyduğunu belirtti.

İSRAİL'İN CANINI SIKAN HABER

Görüşmeler ilerlerse Katar, şu anda sadece İsrail tarafından kullanılan F-35'leri satın almak isteyen Suudi Arabistan ve Türkiye'ye katılacak.

Middle East Eye'ın haberine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümeti, Türkiye ve Suudi Arabistan'a satış yapılmaması için ABD'ye aktif olarak lobi yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, bu çabaları kamuoyuna doğruladı.

Trump, Kasım ayında Oval Ofis'te Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, F-35 konusunda Suudi Arabistan ve İsrail'e eşit ortaklar gibi davranılacağını taahhüt etti.

Trump, “Onların [İsrail] sizin [Suudi Arabistan] daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum... Bence onlar [Suudi Arabistan ve İsrail] en üst düzeyde uçakları almaları gereken bir seviyedeler” dedi.