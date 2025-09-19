İsrail hükümeti, şimdi de Fransa'ya karşı eyleme geçmeye hazırlanıyor. POLITICO'nun haberine göre, Filistin'in tanınması için siyasi baskı uygulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron'a karşı, İsrail plan yapmaya başladı.

İsrail hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Fransa'ya karşı kullanılacak seçenekler arasında Batı Şeria’da ilhak sürecinin hızlandırılması, Kudüs’teki Fransız konsolosluğunun kapatılması ve Fransa’ya ait kutsal mekanlara müdahale edilmesi yer alıyor.

Özellikle 'kutsal mekanlara müdahale', İsrail'in sık sık kullandığı bir tatktik. İsrail polisi geçen yıl Zeytin Dağı’ndaki bir manastıra girdiğinde büyük bir kriz yaşanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, bu ay başında Fransız radyosuna verdiği demeçte Kudüs’teki konsolosluğun kapatılmasının Başbakan’ın masasında olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer için asıl mesele karşılığın gelip gelmeyeceği değil boyutunun ne olacağı. Bir Avrupalı diplomat, iki ülke ilişkilerinin büyük ölçüde bozulacağı uyarısında bulundu. Eski Fransız büyükelçi Karim Amellal ise İsrail’in hiçbir sınır tanımayacağını söyledi.

DESTEKLEDİĞİ HAMAS DEĞİL, FİLİSTİN YÖNETİMİ

Macron, yaz boyunca sürdürdüğü diplomatik çabayla Kanada ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu ülkeleri Filistin devletini tanımaya ikna etti. Ancak bu Hamas destekçisi olduğu anlamına gelmiyor.

Macron, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Hamas’ın hiçbir zaman iki devletli çözüm hedeflemediğini ve asıl amacının İsrail’i yok etmek olduğunu dile getirdi.

Ona göre Filistin devletini tanımak Hamas’ı etkisiz hale getirmenin en etkili yolu. Ancak bu adım, Fransa’yı doğrudan İsrail’in hedefi haline getiriyor ve Netanyahu ile Macron arasındaki kişisel gerilimi daha da artırıyor.

Ancak Paris de boş durmuyor. Bir Fransız diplomatın açıklamasına göre İsrail'e karşı bir dizi olası misilleme hamlesi hazırlanıyor.

Fransız gazetesi Le Figaro'ya göre, seçenekler arasında Fransa'daki İsrail konsolosluğunun kapatılması ve Fransa'da faaliyet gösteren İsrailli casusların sınır dışı edilmesi yer alıyor.