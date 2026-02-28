Orta Doğu’da diplomasi trafiği yerini askeri hareketliliğe bırakırken, bölgenin kaderini etkileyecek kritik bir gelişme yaşandı. İsrail Kanal 12 televizyonu ve uluslararası askeri kaynaklardan sızan bilgiler, İsrail ordusunun (IDF) olası bir çatışmada İran’ın misilleme kapasitesini tamamen felç etmeye odaklanan dev operasyon planını gün yüzüne çıkardı. Milyonlarca sivilin geleceği namlunun ucundayken, dijital dünyada bu trajedinin bir bahis malzemesine dönüştürülmesi ise vicdanları sızlatıyor.

SIZAN PLANIN ŞİFRELERİ: "ÖNLEYİCİ VE KARARTICI VURUŞ"

Kanal 12’nin askeri çevrelerden edindiği bilgilere göre, sızdırılan doktrin sadece bir saldırı hazırlığını değil, karşı tarafın yanıt verme mekanizmalarını tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor. Planın sızan satır aralarında şu noktalar öne çıkıyor:

Siber Felç: İlk aşamada İran’ın tüm radar, enerji ve komuta-kontrol ağlarının devasa bir siber operasyonla karartılması planlanıyor.

Hava Savunma Avı: İsrail jetlerinin operasyon alanına girmesinden önce, uzun menzilli füzelerle stratejik hava savunma sistemlerinin imha edilmesi hedefleniyor.

Lojistik Hazırlık: ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı’na teker koyması, sızan planın "uzun soluklu ve derinlikli" bir operasyonel hazırlığa dayandığını teyit ediyor.

HASTANELERE "YATAKLARI BOŞALTIN" TALİMATI

Sızıntılar sadece askeri harekatla sınırlı değil; sivil savunma ayağında da korkutucu hazırlıklar var. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkedeki büyük hastanelere "acil olmayan hastaları tahliye edin ve kapasite açın" direktifi gönderdiği bildirildi. Bu tür bir hazırlık, olası bir misilleme yağmuru ve geniş çaplı çatışma senaryosu için en somut "savaş hazırlığı" sinyali olarak kabul ediliyor.

İNSALIK DRAMI BAHİS MASASINDA

Sahada milyonlarca hayat tehlikedeyken, dijital dünyada yaşananlar modern savaşın en karanlık yüzünü ortaya koyuyor.

"Glint Intel" gibi platformlar üzerinden Tahran ve İsfahan sokaklarını canlı izleyenler, yapay zeka analizlerini bir kumar malzemesi olarak kullanıyor. "İlk bombanın nereye düşeceği" üzerine uluslararası platformlarda milyonlarca dolarlık bahisler oynanması, sivil hayatların hiçe sayıldığı dijital bir trajediyi de beraberinde getiriyor.