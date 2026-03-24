Tahran üzerindeki uydu görüntüleri İsrail bombardımanının petrol depolarında yol açtığı yangınların sürdüğünü gösterdi.

Yangınlar sebebiyle havaya karışan zehirli dumanlar, zehirli yağmurlar olarak toprağa düşüyor. Halk zehirlenirken, toprak da toksik bir hale geliyor.

İran başkentinde yaşayan milyonlarca insan duman ve asit yağmurları sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

7 Mart tarihindeki saldırılar şehri is ve kükürt dioksit içeren yoğun zehir bulutlarıyla kapladı. İnsanlar göz kararması, deride kırmızılaşma ve nefes almama şikayetleriyle hastanelere akın etti.

Bombardımanlardan saatler sonra çıkan bir fırtına Tahran üzerine zehirli ve petrol yüklü bir yağmur bıraktı. Toprak zehirlenirken ekinler ya kurudu, ya da zehri çekti.

İran yönetimi çevreye verilen bu büyük zararı "ekokırım" olarak tanımlıyor. Toprak da insanlar da, petrolle zehirleniyor.

ZEHİR SAÇAN YANGINLAR

Avrupa Uzay Ajansı uydusu saldırılardan on gün sonra Şahran ve Tahran rafinerisindeki yangınların dindiğini saptadı. Kuzeydoğudaki Akdesiye petrol deposunda duman ve alevler hala seçiliyor.

Sosyal medyadaki görüntüler bu noktadaki yangının şiddetini doğruladı. Kent sakinleri düşük kaliteli mazot kullanımı sebebiyle havanın yıllardır solunamaz olduğunu belirtiyordu. Son yangınlar durumun vehametini arttırdı.

Bu ayki patlamalarla salınan parçacıklar çok daha büyük ölçekli bir kirliliğe yol açtı. İsli tabaka araçların ve yolların üzerini tamamen kapladı.

Bir Tahran sakini acil su kaynağı olarak kullandıkları açık havuzun saldırılar sonrası karardığını söyledi. Sokakların siyah ve kaygan olduğunu ekledi.

HAVA, TOPRAK VE SU KULLANILAMAZ HALE GELEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus gıda ve su kaynaklarının kirlenme riskine dikkat çekti.

Bu durumun özellikle çocuklar üzerinde ağır sağlık etkileri yaratabileceğini vurguladı. İsrail Tahran’daki yakıt depolarını vurduğunu kabul etti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright saldırıların yerel depoları hedef alan İsrail operasyonları olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler zehirli dumanın doğrudan solunmasının hem insan hem çevre sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakmasından korkuyor.

Kontrolsüz yangınlardan sızan kirlilik toprağa ve suya karışabilir. Kirliliğin tarım ürünleri aracılığıyla gıda kaynaklarını etkilemesi bekleniyor.

Profesör Andrea Sella uzun vadeli riskin maruz kalma şiddetine bağlı olduğunu dile getirdi. Sella gelecekteki tabloyu şu sözlerle özetledi:

"İçme suyu kaynaklarının kirlenme potansiyeli mevcut. Bu tür yangınlardan çıkan dumanın çok zararlı olduğuna şüphe yok. Gelecekte kalıcı solunum yolu hastalıkları ve diğer rahatsızlıklar bekleyebiliriz."