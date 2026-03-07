İsrail ordusu dün gece Lübnan-Suriye sınırı boyunca bir çıkarma operasyonu başlattı. Operasyonunu nedeni ise dikkat çekti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı Doğu Beka Vadisi’ndeki Nabi Chit kasabasında çatışmalar çıktığını bildirdi. İsrail, özel kuvvetlerini baskını gerçekleştirmek üzere görevlendirdi.

İsrail ordusu, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak için ülkenin doğusuna havadan asker indirdiği bildirdi.

Lübnan'ın içinden aktarılan görüntülerde Nabi Chit'deki bir mezarlıktaki bir mezarın kazıldığını ve bedenin alındığını gözler önüne serdi. İddiaya göre İsrailli komandolar Arad'ın bedenini ele geçirdi.

Ancak yerel kaynaklara göre başarısız olan operasyonun asılı amacı bir İran Devrim Muhafızları komutanını ele geçirmekti.

GECE BASKINI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Ancak İsrail'in gizli gece baskını, istediği gibi gitmedi. Hizbullah militanlarının operasyona müdahale ettiği açıklandı.

Hizbullah militanları İsrail ordusuna ait dört helikopterin Suriye yönünden sızdığını gözlemledi. Askerler kasaba mezarlığına ulaştığında hafif orta menzilli silahlarla çatışma başladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail hava saldırılarında en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu, 35 kişi yaralandı.

Lübnan medyası ölenlerin sayısını 26 olarak geçti. Ölenlerin kaçının İsrailli kaçının Lübnanlı olduğu bilinmiyor.

KAÇARKEN ROKET ATTILAR

Hizbullah, “Düşman kuvveti açığa çıktıktan sonra çatışma şiddetlendi; İsrail birlikleri yoğun saldırılar düzenleyerek tahliye sürecine geçti" açıklamasını yaptı.

Bu harekat Kasım 2024 tarihinden bu yana İsrail güçlerinin Lübnan içindeki en derin sızma girişimi oldu.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine kara birlikleri göndermişti. Doğudaki kuzey bölgelerine daha önce bu düzeyde girilmemişti.

Hizbullah savaşçıları İsrail birlikleri geri çekilirken tahliye bölgesini roket ateşine tuttu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Lübnan hükümeti Pazartesi günü Hizbullah’ın askeri faaliyetlerini yasakladı. Örgüt İsrail’e füze atmayı sürdürüyor.