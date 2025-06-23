İsrail kamu yayıncısı Kan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, büyük olasılıkla Cumartesi günü saldırıların sonlandırılacağını bildirirken, bunda en önemli faktörün İran’ın bundan sonra yapacakları olduğunu bildirdi.

İran’ın bundan sonraki tavrının netleşmesi ve yeni hedefler seçmemesi halinde, savaşın durdurulacağı belirtilirken, İran lideri Hamaney’in kararının izlendiği belirtildi.

ABD MÜDAHİL OLURSA...

Özellikle ABD’nin İran’ın cevabından sonra savaşa müdahil olmaya devam etmesi halinde, İsrail de savaşı sürdürecek ve başarılarını derinleştirmeye çalışacak. Kan, ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisinin, "Önümüzdeki bir kaç gün, tonu belirleme ve İranlıları durmaya ikna etme hedefiyle uğraşılacak. Bu yoğun uğraşlar işe yaramazsa, tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz“ dediğini duyurdu.