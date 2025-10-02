Abluka altındaki Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Filonun açıklamasına göre, şu ana kadar en az altı gemi durduruldu. İlk iş olarak aktivistlerin telefonlarını toplayan İsrail, hatları keserken filoyla iletişim ise bir hayli zorlaştı. Müdahalede en az dokuz Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği askeri operasyona tepkiler gelirken protestolar çığ gibi büyüyor.

Türkiye başta olmak üzere Almanya, Fransa, İspanya'da vatandaşlar düzenlenen operasyona karşı sokağa döküldü.

Türkiye ve KKTC

Türkiye'de Sumud filosuna müdaheleye karşı birçok ilde protestolar düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İtalya

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırması, İtalya’nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi akşam saatleri olmasına karşın İsrail’in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı’nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail’in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

Napoli'de protestocular, protestolarını Merkez Garı'nda peronların üzerinde gerçekleştirdi.

Öte yandan İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etmek üzere 3 Ekim Cuma günü için genel greve gitme kararı aldı.

Tunus

Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

Tunus’tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı.

Gösteride konuşan Mağrip Sumud Konvoyu üyesi Cevahir Şenne, İsrail’in filoya yönelik saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını, filonun yoluna devam edeceğini söyledi.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye yakınlaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı üzerine, bakanlık içinde "daimi izleme birimi" oluşturulduğunu duyurdu.

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler ise Bask ve Katalonya'daki bazı siyasi partiler ve Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısından dolayı İspanyolları tüm kentlerde gösteri yapmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in saldırısının ardından Küresel Sumud Filosu'nda bulunan üyeleri Rima Hassan ve Emma Fourreau'dan haber alamadıklarını bildirerek, Tel Aviv'i tüm alıkoyulanları serbest bırakmaya çağırdı.

Fransa

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Yunanistan

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi Lideri Sokratis Famelos, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkına insani yardım götüren Küresel Sumud Filosuna yapılmakta olan saldırı, Netanyahu'nun katil ve terörist politikasının bir başka parçasıdır. İnsanlığa ve dayanışmaya yapılan saldırı uluslararası hukukun net bir şekilde ihlalidir. Ne hükümet ne de uluslararası toplum sessiz kalabilir." ifadelerini kullandı.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Tel Aviv'i deniz hukuku dahil uluslararası hukuka saygı göstermeye davet etti.