İsrail Gazze'de Filistinlilere felaketi yaşatmaya devam ediyor. Katliamların ardından bölgeyi açlığa mahkum eden İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bu yana dünya kamuoyunda etkisini büyük oranda kaybetti.

Dünyadaki tepkiler İsrailli turistlere kadar yansırken Netanyahu hükümeti Gazze politikasından vazgeçmiyor. Binlerce çocuğu açlığa mahkum eden İsrail tüm tepkilere rağmen Gazze'nin işgalini onayladı.

Karar birçok ülke tarafından kınanırken İsrail'in Gazze katliamı Filistin'in daha çok ülke tarafından tanınmasına neden oldu. Fransa ve İngiltere başta olmak üze­re birçok ülke, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

İSRAİL'DEN ULUSLARARASI TÜRKİYE PLANI

Dünya Gazetesi'nden İpek Yezdani'nin aktardığına göre, İsrail devlet televizyonu Kan, geçtiğimiz günlerde yayımladığı özel haberinde, İsrail Diaspora Bakanlığı’nın Türkiye ve Katar’a yönelik uluslararası bir medya kampanyası planladığını duyurduğunu belirtti.

Haberde, Bakan Amichai Chikli’nin talebi üzerine bakanlık yetkilisi Hadas Maimon’un olası kampanya için hazırlık yaptığı belirtildi.

Katar ve Türkiye, Hamas’a destek veren ülkeler arasında gösterilirken Katar’ın geçmişte örgüte finansal destek sağladığı ve liderlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Diaspora Bakanı Chikli’nin, sosyal medyada sık sık Katar’ı eleştirdiği, ancak geçmişte bu tür kampanyaların Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer yetkililer tarafından engellendiği ancak Kan’ın haberine göre, artık bu engellerin kalktığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE ROLÜNDEN ÇEKİNİYOR

İsrail’in özellikle Suriye’deki gelişmelerde Türkiye’nin artan rolünü yakından izlediği belirtiliyor. Tahran’ın Esad rejimiyle etkisini yitirmesinin ardından Türkiye’nin bölgede öne çıkmasından rahatsız olan İsrail’in, bu nedenle Ankara’ya karşı medya yoluyla propaganda kampanyası başlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

Diplomasi kaynakları, Türkiye’nin olası bir propaganda savaşına karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası medyayla iletişim kanallarının açık tutulmasının ve etkin bir PR stratejisinin önemine vurgu yapıyor.