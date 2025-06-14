Ortadoğu’nun yeni bir savaşın eşiğine gelmesiyle küresel hisse senetlerine satış geldi, en sert darbeyi ise yine Borsa İstanbul aldı. ABD borsaları açılışta yaklaşık yüzde 1 gerilerken, Ortadoğu borsalarındaki kayıplar yüzde 2’nin altında kalırken, borsanın manşet endeksi BIST 100’deki düşüş gün içerisinde yüzde 5’e yaklaştı. Borsaya kote şirketlerin piyasa değeri yalnızca cuma günü 12 milyar dolar azalırken, son 2 gündeki kayıp 17 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla geçen haftadan bu yana yükselen borsada bayram havası sona erdi. BIST 100 günü yüzde 2. 19 düşüşle 9.311 puandan kapattı. Borsada, perşembe ve cuma günleri yaşanan toplam düşüş yüzde 4’e yaklaştı. Borsadaki bütün alt endeksler gerilerken, savunma hisselerinin bazıları bile yatırımcısına kaybettirdi.

FAİZDE YÜZDE 49 RİSKİ

Piyasaları yorumlayan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Borsada 9.050-9.040 aralığı önemli bir destek seviyesi. Ancak tansiyon artarsa BIST 100’de 8.500’lere kadar geri çekilme olabilir” uyarısını yaptı. Saldırıların bölgesel bir krize dönüşmesi halinde dolar kurundaki baskının artabileceğini ifade eden Eryılmaz, TCMB’nin faiz indirimi için temmuza kadar beklemesinin olası olduğunu sözlerine ekledi.

Savaşın Türkiye’ye etkilerini ilişkin değerlendirmeler yapan İş Yatırım’ın bülteninde “Gelişmekte olan ülke paralarındaki sert kayıplar kısa vadede Türk Lirası üzerinde baskının artacağına işaret

ediyor. Merkez Bankası Türk Lirası’nda kayıplar devam ederse fonlama faizini yeniden yüzde 49’a doğru çekebilir” ifadesine yer verildi. Bültende krizin büyümemesi halinde uzun vadeli yatırımcılar için borsada alım fırsatının doğabileceği belirtildi.

Kriptolarda düşüşün devamı gelebilir

KRİPTO paralar da küresel piyasalardaki düşüşle beraber geriledi. Bitcoin fiyatları gün içerisinde 103 bin doların altına inerken, Ethereum’da tek günlük kayıp yüzde 10’a dayandı. Kripto paraların piyasa değeri yüzde 5’i aşan düşüşle 3.4 trilyon doların altına indi, tek günlük kayıp 200 milyar dolara yaklaştı. Savaş riskinin ortaya çıkmasıyla yatırımcıların nakit varlıklara yöneldiğini belirten Piyasa Analisti Caroline Mauron, Bitcoin’de direnç seviyesinin 101 bin dolar olduğunu belirtti.

Güçlenen altın rekor kırdı

Savaş riskinin ortaya çıkmasıyla altın fiyatları yurt içinde rekor kırdı. Gram altın tarihi zirvesini 4 bin 373 liraya taşırken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 4 bin 425 liraya çıktı. Ons altın ise 3 bin 444 dolara ulaştı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Altınınızı satmayın. Henüz kâr satışına uygun bir ortam yok. Kademeli alım mantıklı olabilir ama büyük miktarlarda giriş yapmak şu aşamada riskli” dedi. Alman bankası Commerzbank, ons altın için 2025 sonu fiyat tahminini 3 bin 400 dolara yükseltirken, analist Peel Hunt ise altındaki momentumun “daha da güçlendiği” bilgisini paylaştı.

Petrol ve gazda hızlı yükseliş

Ekonomi yönetiminin koyduğu hedefler, brent petrol fiyatları aylardır düşük seyretmesine rağmen tutmuyordu. İsrail’in saldırısıyla beraber artan petrol ve doğalgaz fiyatları, enflasyonla mücadeleyi daha da zora soktu. Brent petrol fiyatları çift haneli yükselişle 78.5 dolara kadar ulaştı. Ayrıca Avrupa doğalgaz fiyatları yaklaşık yüzde 3 artışla son 2 ayın zirvesine çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaza yaz aylarında zam gelebileceğinin sinyalini vermişti.