İsrail ordusu, Tahran’da hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e ait olduğu öne sürülen bir yeraltı sığınağının hedef alındığını açıkladı. İsrailli askeri yetkililer, söz konusu operasyonun yaklaşık 50 savaş uçağının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda, İran yönetiminin üst düzey isimlerinin bulunduğu iddia edilen bölgeye yaklaşık 100 bomba atıldığı öne sürüldü. İsrail ordusu, sığınağın vurulmasının İran’ın komuta ve kontrol kapasitesine önemli ölçüde zarar verdiğini savundu.

SAVAŞ MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Askeri kaynaklara göre yeraltı sığınağı, liderlik yerleşkesinin altında inşa edilmişti ve İran yönetimi tarafından olası kriz durumlarında savaşın yönetileceği güvenli bir merkez olarak planlanmıştı. Aynı kaynaklar, Ayetullah Ali Hamaney’in bu sığınağı kullanma fırsatı bulamadan hayatını kaybettiğini iddia etti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Saldırıya ilişkin İran’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Tahran’daki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.