Avrupa Ligi yönetimi, İsrail'in 9 Aralık'tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya başlayacağını açıkladı.

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

"EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz."

Karara göre Hapoel Midtown, BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Veolia Towers Hamburg'u 9 Aralık'ta İsrail'de ağırlayacak. Bu karşılaşma, basketbolda Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk Avrupa kupası müsabakası olacak.

Avrupa Ligi'nin 15. haftasında ise 11 Aralık'taki Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL karşılaşması, İsrail'de oynanacak. Bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI de Avrupa Ligi'nin 16. haftasındaki Kızılyıldız mücadelesini ülkesinde oynayacak.