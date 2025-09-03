İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın bugün yapılan 11. etabı, İsrail karşıtı gösterilerden dolayı güvenlik gerekçesiyle bitiş çizgisine 3 kilometre kala sona erdi.

İlk etapları İtalya ve Fransa'dan geçildikten sonra 27 Ağustos'ta İspanya'ya girmesiyle birlikte İsrail karşıtı gösterilere sahne olan La Vuelta'da bugünkü protestolar yarışın normal şartlarda tamamlanmasını engelledi.

Yarışta "Israel-Premier-Tech"adlı İsrail takımının olmasını protesto eden İspanyollar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu bu takımın La Vuelta'dan çıkarılmasını talep ediyor.

La Vuelta'da bugün 11. etabın yapıldığı Bask bölgesi, neredeyse baştan sona Filistin'e destek veren ve İsrail'i protesto eden gösterilerle geçti.

Yarışın hemen başında, Enekuri kasabasının olduğu bölgede, bir grup ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" pankartıyla yolu kesti. Kısa süreliğine duran yarış, polisin göstericilere müdahalesiyle tekrar başladı. Yarış güzergahı boyunca geçilen neredeyse tüm köylerde Filistin bayraklarını balkonlarına asan, ellerinde sallayan halk, İsrail'i protestosuna devam etti.

Bir grubun Gazze'de öldürülen çocuklara atfen üstü kırmızı boyaya bürünmüş bez bebekleri ellerinde tutarak, bisikletçilere doğru göstermesi de, protestolarda dikkati çeken bir ayrıntı oldu.

YARIŞ SONLANDIRILDI

Bilbao kenti olan bugünkü etabın son kısmına gelindiğinde, çok sayıda kişinin bitiş çizgisinde protestolara devam etmesinden dolayı La Vuelta organizatörleri yarışı tamamlatmadan sonlandırdı.

Bugünkü etabının kazananının olmadığını duyuran organizatörler, yarışı bitişe 3 kilometre kala güvenlik gerekçesiyle bitirme kararı aldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül'de sona erecek olan, toplamda 3 bin 151 kilometre ve 21 etaptan oluşan La Vuelta'ya İsrail'i protesto gösterileri damga vuruyor.

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, Katalonya etabında yaşanan ilk protestolarda La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen'e İsrail takımını bisiklet yarışından çıkarmasını ve İsrail karşıtı gösterilere izin vermesini istemişti.

Rego ayrıca "İspanyolların, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiğini ve göstericileri durdurmak için şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacakları" açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), "İsrail'e Spor Boykotu Platformu" adı altında bir girişim başlatarak, "İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli." çağrısında bulunmuştu.