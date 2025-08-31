İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti.

Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini ileri sürdü.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundu.

Öte yandan İsrail Ordusu IDF'den yapılan açıklamada, Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söylemişti.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.