İsrail merkezli Kanal 12'de yayınlanan bir programda dikkat çekici anlar ortaya çıktı. ABD'nin Gazze anlaşmasındaki rolünden dolayı sevinçle karşılayan İsrail Yönetimi, Trump'ı Nobel ödülüne layık gördüğünü açıklamıştı.

KRAL TACI GİYDİRDİLER

Kanal 12'de yayınlanan bir programda ABD Başkanı Trump'ı taklit eden bir grup oyuncu dikkat çekti. Programda Trump, kral gibi taç giyerek programa çıktı. Kareografi ile ekrana gelen grup kral tacı giyen Trump için söylediği şarkıda “İmparator Donald'a övgüler olsun” ifadeleri kullanıldı