2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya'nın sahasında İsrail ile oynayacağı maç öncesi konuk ekip geniş güvenlik önlemleri aldı.

Blue Energy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için İsrail Milli Takımı için Udinese kentinde adeta olağanüstü hal ilan edildi.

İşte İtalya-İsrail maçı öncesi alınan önlemler:

1000 polise ek olarak ordu da güvenlik önlemi aldı.

MOSSAD ajanları, İsrail Milli Takımı'nın konakladığı oteli koruyor.

İsrail, stadyum çatılarında keskin nişancılar bulundurmak istedi.

İtalya, en yüksek seviye uyarısıyla güvenlik güçlerini hazırda tutuyor.

Dükkanlar kapatıldı.

Öte yanda karşılaşmanın oynanacağı Udinese kentinde İtalyan taraftarların yaptığı Filistin'e yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığı öğrenildi.

İtalya-İsrail maçının oynanacağı 25 bin koltuk kapasiteli Blue Energy Stadı'nda sadece 9 bin biletin satıldığı belirtildi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso da protestolarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek."