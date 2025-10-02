Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırılar, Türkiye'nin dört bir yanında protesto edildi.

İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İslami Dayanışma Platformu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun (STK) üyeleri, "Rotamız Gazze, Yükümüz Umut", "Hamas Eğilmez, Gazze Yenilmez", "İsrail Gazze'yi Değil İnsanlığı Katlediyor" yazılı pankartlar açtı.

Katılımcılar, "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" sloganı eşliğinde Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü

Ellerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak ile Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Demir, burada yaptığı açıklamada, Gazze için ellerinden gelen ne varsa bunun yolunu aradıklarını, Küresel Sumud Filosu'nun da "Ne yapabiliriz?" diye soran insanların cevabı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Bu filonun içerisinde tek sermayesi kendi hayatı olan insanların olduğunu aktaran Demir, "Gazze'de tüm kırmızı çizgiler çiğneniyor, maalesef İslam ülkelerinin liderleri gerekeni yapmadığı için sivil organizasyonlarla Gazze'nin üzerine yürünmek zorunda kalınıyor." ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisi sırasında Sumud Filosu'ndaki bir Türk vatandaşı ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Türk aktivist, İsrail’e 100 mil kadar yaklaştıklarını belirterek, dua ve destek istedi

Öte yandan, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde de vatandaşlar toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Ülkemde Siyonist İstemiyorum" sloganları attı. Her iki konsolosluk binası önünde de protestolar devam ediyor.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU'NA YÖNELİK SALDIRILARINA TEPKİ

İzmir, Uşak ve Aydın'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

İzmir'de Konak Meydanı'ndan toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Duman, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır." dedi.

Duman, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

UŞAK

Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüdü.

Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Katılımcılar yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklama yaptı.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde de İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti.

KAYSERİ VE YOZGAT'TA İSRAİL'E TEPKİ

Kayseri ve Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua edilmesinin ardından dağıldı.

YOZGAT

Yozgat’ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şahin, Sumud filosunun, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç olmadığını zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolü olduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

ADANA, MERSİN VE HATAY'DA İSRAİL SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Adana, Mersin ve Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeşlerimizin kılına dokunulmasın, hiçbirine zarar verilmesin." dedi.

MERSİN

Mersin'de de İsrail donanması unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler, yürüyüşler devam edecektir. İşgalci siyonist varlığının saldırıları, tehditleri ve küstahlıkları Gazze dostlarını ve yüreği Gazze ile birlikte atanları asla yıldıramayacaktır." diye konuştu.

Öte yandan, Mersin Genç Aktivistler tarafından "Sumud Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Mersin Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen grup, 5 tekneyle denize açıldı.

Kıyıya yakın şekilde hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giden katılımcılar, etkinliği sonlandırdı.

HATAY

Hatay'da da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.

Burada konuşan Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, şunları kaydetti:

"Bizler ablukayı kırmak için canlarını feda eden bu insanları buradan selamlıyoruz. Bu tür eylemler hukuka aykırı değildir. Bizler saldırıların durdurulmasını, filodaki tüm aktivistlerin güvenli şekilde korunmasını istiyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve gemilerin kardeşlerimizle kucaklaşmasını istiyoruz."

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar da filodaki aktivistler için dua etti.