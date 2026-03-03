İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı başlattı.

Saldırılarda Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasının da yer aldığı çok sayıda hedef vurulurken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye’nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.



Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İSRAİL, LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.​​​​​​​

TAHRAN'A BOMBA YAĞIYOR

Bu esnada ABD/İsrail koalisyon güçleri İran'ın başkenti Tahran'ı bombalamaya devam etti. ABD/İsrail uçakları birden fazla bölgeyi ard arda bombaladı.

İran'ın saldırıları ise gece boyunca devam etti. Körfez ülkelerini hedef alan İran Riyad, Bahreyn ve Erbil'deki ABD üsleri ve büyükelçiliklerini hedef aldı.

Erbil'deki büyük elçilik doğrudan vurularak hasar gördü.