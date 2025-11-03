İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son yıllarda üst düzey subaylara tahsis edilen Çin yapımı araçları geri çağırma kararı aldı. Kararın, söz konusu araçların güvenlik riski oluşturabileceği yönündeki uyarıların ardından alındığı bildirildi.

Yılın başlarında IDF, Çin menşeli tüm araçların askeri üs bölgelerine girişini yasaklamıştı. Bu adım, araçlardaki sensör ve kamera sistemlerinin hassas askeri bilgileri toplayabileceği endişesiyle atılmıştı.

TOPLAMDA 700 ARAÇ GERİ ÇAĞIRILIYOR

İsrailli finans gazetesi Calcalist ve Israel Hayom’un haberlerine göre ordu, yaklaşık 700 aracı geri çağırma sürecini başlattı. Bu araçların büyük çoğunluğunu, 2022’den itibaren çok çocuklu yarbay ve albaylara tahsis edilen Chery Tiggo 8 Pro modelleri oluşturuyor. IDF, konuyla ilgili haberlere ilişkin herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

2026'DA TAMAMLANACAK

Araç toplama sürecinin birkaç ay süreceği ve dalgalar halinde yürütüleceği ifade ediliyor. Calcalist’in aktardığına göre, geri çağırma işlemlerinin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.