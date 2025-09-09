Katar'ın başkenti Doha İsrail hava saldırılarıyla sarsıldı. Görgü tanıkları Doha'daki patlamaları teyit ederken Sky News Arabia saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Görgü tanıkları 12 ila 14 ayrı patlamanın gerçekleştiğini aktardı. İlk görüntülerde kalın bir duman tabakasının göğe yükseldiği görüldü.

İsrailli kaynaklar ise saldırının sorumluluğunu resmen üslendi ve suikast girişimi olduğunu doğruladı. İsrail, "üst düzey Hamas siyasi büro yetkililerini hedef aldıklarını" belirtti.

Ancak Katar kaynaklı Al Jazeera, Hamas delegasyonunun saldırıdan sağ kurtulduğunu yazdı. Buna karşılık İsrail basını Hamas liderinin öldürüldüğü konusunda ısrarcı, ancak üst düzey Siyasi Büro lideri Halit Maşal'ın toplantıda bulunmadığını da İsrail basını tarafından aktarıldı.

KİMLER HEDEF ALINDI?

Hamas'a yakın kaynaklar, Saldırının birincil hedefi, Hamas'ın geçici lideri ve müzakerecisi Halil El-Hayya olduğunu söyledi.

Al-Arabiya haber kanalı ise Hayya'nın saldırı sonucu öldüğünü yazdı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas heyetinde Hamas siyasi bürosuna bağlı bir çok lider de bulunuyor. Bunların arasında Muhammed Derviş, Husam Bedran, Tahir al-Nono ve Musa Ebu Marzuk da vardı.

İsrailli kaynaklar "Hamas liderlerinin Türkiye'den Katar'a dönmelerini bekledikten sonra operasyonu gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

İsrail, bu operasyonla tarafsız bir arabulucu ülkenin topraklarında, elçi göreviyle gelmiş bir delagasyonu füzelerle hedef alarak vurmuş oldu.

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİ TUZAKTI

Olayın ardından Hamas'tan ise şok bir açıklama geldi. Filistinli örgüt, Trump'ın ateşkes teklifinin bir tuzak olduğunu ve müzakere heyetini tek bir binaya toplayıp öldürmek için hazırlanmış bir oyun olduğunu söyledi.

İsrail'in 11 kanalı ise bu iddiayı doğruladı ve ABD'nin operasyona yeşil ışık yaktığını aktardı. İsrail Hayom ise Katar'ın da bilgilendirildiğini yazdı.

Katar ise olay sırasında hava savunma sistemlerinin aktif olmadığını doğruladı. Katarlı yetkililer, İsrail ve Hamas arasında baş müzakereci olarak görev yapıyordu. Katar, saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.