İsrail’in Cumartesi günü İran’daki 30 yakıt deposuna düzenlediği hava saldırıları ABD'nin gücüne gitti. ABD, İsrail'i petrol yapılarını vurmamaları konusunda uyardı.

Tahran'ı yanan milyonlarca dolar değerindeki petrolun dumanı ile kaplayan operasyon sonrası Washington'ın "Ne oluyoruz?" sözleriyle İsrail'e tepkisini aktardığını söyledi.

İsrail ordusu hedef alınan tesislerin rejim tarafından askeri birimlere yakıt sağlamak için kullanıldığını savundu. Ancak bu açıklama ABD için yeterli olmadı.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili operasyonun İranlı sivilleri doğrudan etkilediğini ifade etti. Yetkili, İsrail'e "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" mesajını iletti.

İsrailli askeri yetkililer bu hamlenin İran’ın İsrail’deki sivil altyapıyı hedef almayı bırakması için bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

ABD'li yetkililer İsrail'i uyararak vurulan petrol tesislerinin "kendi hükümetini eline alacak İranlılar için çok önemli olduğunu" söyledi.

FİYATLARI DAHA DA ARTTIRACAK SALDIRI

Beyaz Saray vurulan tesisler doğrudan petrol üretim merkezi olmasa da yanmakta olan depoların küresel piyasaları ürkütüp enerji fiyatlarını daha da yükseltmesinden endişe duyuyor.

Eski Başkan Trump’ın bir danışmanı konuya dair "Başkan bu saldırıdan hiç hoşlanmadı, çünkü o petrolü yakmak değil muhafaza etmek istiyor. Ayrıca bu durum insanlara yüksek benzin fiyatlarını hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafı enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkabileceği uyarısını yaparak bölge genelinde benzer saldırılarla karşılık vereceklerini duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf altyapı hedeflerinin devam etmesi durumunda Tahran’ın "hiç vakit kaybetmeden" misilleme yapacağını vurguladı.

Operasyon sonrası Trump baş diplomatları Steve Witkoff ve Jared Kushner Tel-Aviv'e doğru yola çıktı. Krizin iki müttefik arasındaki üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınması bekleniyor.