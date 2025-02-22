İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi. Saldırının, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hizbullah’a yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın Suriye'den Lübnan'a silah kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. İsrail, bu durumu ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirdi ve müdahalede bulunma kararı aldıklarını duyurdu.

Lübnan basını ise saldırının, Suriye sınırına yakın Bekaa ilinin Kusaya beldesi kırsalında bir bölgeye yönelik yapıldığını bildirdi. Saldırının ardından bölgedeki yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre, herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair kesin bir açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim artarken, her iki taraf da konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşımında bulunmadı.