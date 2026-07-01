İsrail ordusunun, Suriye’nin Dera ilinin batı kırsalında askeri araçlarla ilerleyerek Cemle ile Saysun köyleri arasındaki yolda konuşlanmaya başladığı belirtildi. Ayrıca işgalci unsurların Dera’nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında bulunan Tel el-Mağr bölgesinde de yeni bir askeri nokta oluşturmaya başladığı aktarıldı. Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünde sivillere ateş açtı. Ardından köyü topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşen saldırıları “en sert ifadelerle” kınadığını aktarıldı.

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