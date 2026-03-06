İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görev alan bazı Müslüman askerlerin teravih namazı kıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İsrail ordusu tarafından servis edildiği belirtilen videolarda askerlerin askeri üniforma ve botlarıyla namaz kıldığı görülmesi ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından "İsrail ordusunda kaç Müslüman asker görev yapıyor?” sorusu da yeniden tartışılmaya başlandı.

EKREM AÇIKEL TEK TEK ANLATTI

Sözcü TV'de Ekrem Açıkel "İçimizden Biri" programında konuyu masaya yatırdı, tek tek anlattı.

Asker sayısı 170 bin olan IDF'de Müslüman Araplar, Hristiyan Araplar, Necef Bedevileri, Dürziler, İsrail Çerkezleri ve Bedeviler de görev alıyor.

Çeşitli kaynaklarda yer alan tahmini verilere göre İsrail ordusunda görev yapan Müslüman asker sayısının 10 binlere yaklaştığı değerlendiriliyor.

'SAYILARI GÜN GÜN ARTIYOR'

Ekrem Açıkel şunları aktardı:

"İsrail ordusunda sadece Yahudiler değil, Müslüman Araplar, Hristiyan Araplar, Necef Bedevileri, Çerkezler ve Dürziler de yer alıyor.



Bu gruplardan 10 binin üzerinde askerin İsrail saflarında savaştığı ifade ediliyor.

Müslüman askerlerin, ordudaki kariyer olanakları ve maaş gibi nedenlerle sayılarının artıyor.



Bedevilerin genellikle çöl veya Ürdün/Suriye sınırları gibi kritik bölgelerde koruma görevleri üstleniyor, ancak pilotluk veya tank kullanma gibi daha aktif görevler kendilerine verilmiyor."