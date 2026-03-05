ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 6. günde devam ediyor... Bugüne kadar bini aşkın İranlı hayatını kaybetti. Sadece İran'da değil bölgedeki diğer ülkelerde de çok sayıda can kaybı yaşandı.

Başta dini lideri Hamaney olmak üzere binlerce insanını kaybeden İran yas tutarken; İsrail ise provokatif mesajlarını sürdürüyor.Son olarak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) X platformundaki Türkçe hesabından tepki çeken bir video paylaştı. Görüntülerde, İsraillilerin sığınaklarda parti ve düğün yaparak eğlendiği görüldü.

'İRAN'IN FÜZELERİ İSRAİL RUHUNU DURDURAMAZ'

Videodaki Türkçe mesajda "İran’ın füzeleri bile İsrail ruhunu durduramaz. Düğünler, partiler ve Purim kutlamaları. Hepsi sığınaklarda gerçekleşiyor. İsrail halkı yaşamaktan asla vazgeçmiyor" ifadelerine yer verildi.

'BEBEKLERİ ÖLDÜRMEKTEN DE VAZGEÇMİYORSUNUZ'

Söz konusu görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı:

- Çocuk, sivil, yaşlı, kadın ve erkek ayırt etmeksizin katleden bir toplum için büyük sözler bunlar.

- Belanızı bulacaksınız elbet, deveden büyük fil var.

- Savaşı başlatan taraf olarak pişkinlik, ahlaksızlık, şımarıklık ve alçaklıkla dolu sözler.

- Bebekleri öldürmekten de vazgeçmiyorsunuz.

- Çok komiksiniz IDF.. Ama komik olmanız cehenneme sürüklenmenize engel değil.. Ateş sizi çağırıyor.