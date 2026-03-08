Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 9'uncu güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 9 günde ölü sayısı 1230'a yükselirken yaralı sayısı 1473 oldu.

Akşam saatlerinde İsrail, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Bu açıklamada kısa süre sonra Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Petrol rafinelerinin hedef aldındığı saldırı sonrası kenti alevler kapladı.



Netanyahu saldırı sonrasında yaptığı açıklamada çok sayıda askeri ve idari tesisi yok ettiklerini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail’in Hayfa kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.