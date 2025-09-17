İsrail'in geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gönderdiği hava savunma sistemleri Ankara'nın gözünden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmalar sonucu İsrail, Yunanistan ve GKRY'ne gelişmiş hava savunma sistemleri gönderdi. Bu sistemler, doğrudan Türkiye'ye doğrultuluyor

Bu sevkiyat Aralık ayından bu yana üçüncü teslimat oldu. Ancak bu ay gerçekleşen sevkiyatın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

GKRY'nin elde ettiği sistemin özellikleri ise, İsrail'in müdahil olduğu Akdeniz silah yarışının boyutunu bir kere daha hatırlattı.

TÜRKİYE İÇİN TEHDİT

Limassol Limanı’ndan çıkan bir kamyonun Barak MX sistemine ait parçaları taşıdığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Türkiye'nin S-300 ve S-400 sistemlerine göre çok daha gelişmiş olan bu hava savunma sisteminin GKRY'e verilmesi, Ankara'da telleri gerdi.

Barak MX sistemi 150 kilometreye kadar menzile sahip ve gelişmiş gözetleme ile istihbarat toplama kabiliyetleri içeriyor.

Türk savunma analisti Arda Mevlütoğlu bu sistemin 1997’de Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan sipariş ettiği ancak konuşlandıramadığı S-300’lerden çok daha güçlü olduğunu belirtti.

Mevlütoğlu “Bu radar İsrail’in istihbarat ağının merkezinde olacak ve Türk hava ile kara unsurlarını ciddi biçimde tehdit edecek” dedi. Ancak bazı kaynaklar Kıbrıs’a özel versiyonun tüm özellikleri içermediğini ifade etti.

YUNANİSTAN'IN TAVRI BELLİ

Yunanistan, Türkiye'nin gelişen İHA programına karşı özellikle önlem almak istediğini defalarca ifade etmişti. Şimdiyse bu önlemleri, bizzat İsrail'den alıyor.

GKRY ve medyası sistemin tamamen teslim edildiğini ve bu yıl içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Numan Kurtulmuş ise Ankara'nın sessizliğini bozdu. Kurtulmuş, Türkiye'nin durumu dikkatle takip ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas, silah tedariğini savundu. Oluşan gerilimi gözardı eden bakan, ülkesinin caydırıcı kapasite geliştirme zorunluluğu olduğunu söyledi.

KKTC'yi işgalci olarak tanımlayan Palmas “Türkiye, adayı işgal etmeye devam ederken bizim görevimiz kendimizi korumaktır” dedi.