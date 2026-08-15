İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı ileri sürüldü. Hizbullah’ın bölgede görev yapan İsrail askerlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiği iddia edilirken, saldırıda 3 İsrail askerinin ağır yaralandığı belirtildi.

‘SİVİLLERİN BULUNDUĞU DAHA SONRA ÖĞRENİLDİ’

İsrail ordusunun söz konusu saldırıya karşılık olarak hava operasyonu düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırıların gerçekleştirildiği bölgede sivillerin de bulunduğunun daha sonra öğrenildiği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN HİZBULLAH SUÇLAMASI

İsrail ordusu ise saldırının hedefinde Hizbullah’ın Rıdvan birliklerinin komutanlarından Ali Samir Hasan’ın bulunduğunu açıkladı.

Ordunun açıklamasında, Hasan’ın ailesini "kalkan" olarak kullandığı iddia edilerek, saldırı sırasında aile üyelerinin de zarar gördüğü öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hizbullah da saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen düzenlenen hava operasyonlarında sivillerin öldürülmesine tepki göstermiş ve İsrail ordusunu suçlamıştı.