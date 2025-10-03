İsrail donanması hala Gazze'ye yol alan Sumud Filosu gemisi Marinette'e baskın düzenledi.
Geminin içindekilerin akıbeti bilinmezken, Sumud Filosu'na ait son gemi de Gazze yolunda müdahaleye maruz kaldı.
Eli silahlı İsrail askerlerinin gemiye çıktığı görüntüler, canlı yayına yansıdı. Marinette'teki aktivistlerin de alıkonularak Aşdod'a götürülmesi bekleniyor.
Marinette gemisinde de Türk aktivistler olduğu biliniyor. Gazze için Marinette'le yola çıkan Emine Güneş'in son durumu bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...