İsrail, Suriye haritasını yeniden çiziyor. Gazze'nin ilhakı için taarruz başlatan ülke, Suriye'den de parça koparma peşinde. MSB'den Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri birliklileri için "Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" açıklaması geldi.

İsrail'in Suriye'ye ilettiği ifade edilen ateşkes anlaşması ve bu belgeyle birlikte gönderilen, İsrail'in çizdiği Suriye güneyi haritası ABD düşünce kuruluşu tarafından yayımlandı.

Şam’ın güneybatısında sınır hattına kadar uzanan silahsızlandırma bölgeleri ve saha düzenlemelerini içeren yeni bir güvenlik planı, Golan tepelerinin Suriye tarafının da tam ilhakını içeriyor.

HARİTANIN TAMAMI İSRAİL LEHİNE

Axios’un aktardığına göre öneri, İsrail’in 1979’da Mısır ile imzaladığı barış anlaşmasını örnek alıyor ancak haritayı tamamıyla İsrail lehine değiştiriyor.

İsrail destekli Dürzilerin bulunduğu Süveyda kenti uçuşa kapatılırken, kent ile Golan tepeleri arasındaki Dera bölgesi tamamen silahsızlandırılıyor. Golan tepelerinin önüne ise BM barış güçlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.

Bu anlaşmaya göre Süveyda'daki güncel durum büyük oranda korunurken, İsrail Suriye'yle arasına Dürzileri ve BM'yi yerleştirmiş oluyor.

MSB'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki durumunu da ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin soruya, "Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" yanıtını verdi.

İsrail'in sunduğu yeni harita, Süveyda ve YPG'ye bağlı, Suriye'nin doğusunda yer alan SDG ile ayrılıkçı Süveyda arasında bir koridor kurulmasının önünü açabilir.

Davud koridoru olarak isimlendirilen bu teorik koridor, Türkiye'nin bölgede varlığını sürdürmesine sebep olan en önemli tehditlerden biri.

ŞARAA İMZAYI ATMAYA HAZIR

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Çarşamba günü Londra’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad el Şeybani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede ABD’nin Orta Doğu özel temsilcisi Tom Barrack da yer alacak. Trump yönetiminin arabuluculuğunda yapılacak bu üçüncü toplantı yeni planın en kritik aşamalarından biri olacak.

Kaynaklara göre ilerleme sağlandı ancak bir mutabakata varmak için zamana ihtiyaç var. Ancak Şam’da yabancı basına konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şaraa ise farklı bir tonda mesaj verdi.

Şaraa, “İsrail ile bir güvenlik anlaşması önümüzdeki günlerde imzalanabilir” dedi. Barışın ve tam normalleşmenin şimdilik gündemde olmadığını vurguladı.

El Şaraa geçen temmuz ayında da bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını ancak Süveyda’daki gelişmelerin süreci bozduğunu söyledi.

ABD'NİN ÖZEL İSTEĞİ

El Şaraa’nın gelecek hafta New York’a giderek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılması bekleniyor.

Dış basına göre Washington yönetimi anlaşmanın en kısa sürede imzalanması için yoğun çaba harcıyor.

Aynı dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da Trump’ın davetiyle Eylül'ün son haftasında ABD’ye gitmesi planlanıyor.