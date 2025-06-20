İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.
Atılan füzelerin ardından başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
İsrail basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10'dan fazla füze atıldığını yazdı.
İsrail basını, İran'ın İsrail'e bu sabah düzenlediği misilleme saldırısında 4'ü ağır, 271 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, İran’ın İsrail'e füze saldırıları sonucu yaralanan 4'ü ağır en az 271 kişi ülke genelindeki hastanelere ulaştı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtilmişti.
Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarılmıştı.