EuroLeague yönetiminin daha önce tüm uyarlara ve tepkilere rağmen maçlarını İsrail'de oynamasına izin verdiği Hapoel Tel Aviv, İsrail ve İran arasında artan gerilim nedeniyle oyuncularını tahliye etmek için harekete geçti.

Sport5'in haberine göre güvenlik tavsiyeleri üzerine İsrail takımlarının maçları tarafsız sahalara alınırken Hapoel Tel Aviv de oyuncularını ve teknik ekibini ülkeden çıkarmak için planlamalara başladı.

Haberin detayında İsrail ekibinin, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya taşınmayı planladığı ancak hava sahasının kapalı olması tahliye sürecini oldukça zor ilerlediği iddia edildi. Ayrıca İsrail birinci ligindeki tüm yabancı oyunculara ülkeyi bugün Mısır veya Ürdün üzerinden terk etmeleri tebliğ edildi. Kulüp yetkililerinin uçuşlar için özel bir izin almaya çalıştığı ve takımın İsrail’den bir yolcu gemisiyle ayrılma ihtimali bulunduğu da aktarıldı.

Hapoel Tel Aviv'de daha evvel Anadolu Efes'te forma giyen Elijah Bryant ve Vasilije Micic'in yanı sıra Fenerbahçe Beko'da da görev alan Johnatan Motley ve Tyler Ennis forma giyiyor.