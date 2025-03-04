İsrail ordusuna ait tankların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına sınırlı şekilde girerek açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ahmed Abdulaziz el-Mısri isimli Filistinli, İsrail tanklarından açılan ateşle hayatını kaybetti.

Olay, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırıların bir parçası olarak kaydedildi. Bu saldırılarda dört Filistinli yaşamını yitirirken, altı kişi de yaralandı.

Gazze'deki hükümet yetkilileri, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından en az 900 kez ihlal edildiğini belirtti. Bu ihlallerin, yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı vurgulandı.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması, Gazze Şeridi’nde tansiyonu düşürmeyi amaçlamıştı. Ancak anlaşmanın uygulanması sürecinde İsrail'in yaptığı ihlaller devam etti.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması 1 Mart’ta sona erdi. Bu süreçte, 1700’den fazla Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze’de 33 İsrailli esir teslim edildi.