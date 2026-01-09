Yunanistan medyasında bu gün yer alan haberde Yunanistan ve İsrail arasında gizlilik içinde yürütülen müzakereler, Atina’nın İsrail’e askeri tesisler ve stratejik kolaylıklar sağlama yolunda olduğu iddia edildi. Haberde bölgede agresif bir iz bırakan İsrail’in taleplerine Miçotakis hükümetinin boyun eğmesi, Yunanistan’ı Tel Aviv’in bir “uydusu” haline getirme riskini taşıyor, denildi.

GÜNEY KIBRISLI GAZETE İŞ BİRLİĞİNİ DÜNYAYA DUYURDU

Güney Kıbrıs merkezli Omegapress.gr sitesi ve gazeteci Sotiris Sideris’in güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis aylardır çok kritik bir konuyu müzakere ediyor: Yunanistan topraklarında İsrail askeri tesislerinin kurulması, liman ve havaalanlarının kullanımı.

“ÜS” DEĞİL “KOLAYLIK” KILIFI

Haberde, İsrail’in Atina’ya sürekli yeni talepler sunduğu, Miçotakis hükümetinin ise bu talepleri karşılamaya istekli olduğu belirtiliyor. Ancak hükümet, kamuoyunda “Tel Aviv’in uydusu” imajı vermemek için bu kalıcı askeri yerleşimleri “askeri üs” yerine “kolaylık sağlama” (facilitation) adı altında sunmaya çalışıyor.

Buna karşılık İsrail’in, ABD’deki Yahudi lobisi aracılığıyla Yunan hükümetine destek verdiği ve Türkiye’ye dair istihbarat paylaşımı yaptığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE İLE GERİLİM VE TERÖR RİSKİ

Yunanistan’ın, İsrail’in dahil olduğu savaş sarmalına sürüklenme riski giderek artıyor. İş birliğinin tek taraflı karakterinin yanı sıra, bu durumun sadece Türk-Yunan ilişkilerini germekle kalmayacağı, aynı zamanda Yunanistan’ı İslami terör örgütlerinin ve bölgedeki devlet aktörlerinin hedefi haline getirebileceği uyarısı yapılıyor.

GİZLİ PROTOKOLLER VE “KARANLIK PLANLAR”

29 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Genelkurmay Başkanlıkları arasında imzalanan “Ortak Eylem Planı”nın içeriği henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Sadece sınırlı bir subay çevresi, Başbakanların yakın kurmayları ve ABD’nin içeriğine vakıf olduğu bu plan şunları öngörüyor:

Doğu Akdeniz’de ortak hava ve deniz tatbikatları.

Elektronik harp eğitimi.

Enerji sektöründe stratejik iş birliği.

22 Aralık’taki üçlü zirvede kararlaştırılan bu çerçeve, Türkiye’nin sert tepkisini çekmişti. Habere göre Ankara’nın tepkisi sadece ilan edilen “Türkiye karşıtı eksen”e değil, asıl olarak açıklanmayan ve gerilimin gerçek çekirdeğini oluşturan gizli maddelere yönelik.

YUNANİSTAN İSRAİL’İN LOJİSTİK ÜSSÜ MÜ OLUYOR?

İsrail’in, olası bir Türk-Yunan çatışmasından stratejik çıkar sağlayacağı ve Ankara’nın bölgesel rolünü zayıflatmayı hedeflediği belirtiliyor. Mevcut durumda İsrail’in, Yunan topraklarını, hava sahasını και denizini; İran, Irak ve Orta Doğu’daki diğer hedeflere yönelik saldırı ve yakıt ikmali operasyonları için halihazırda kullandığı iddia ediliyor.

ATİNA KONTROLÜ KAYBEDİYOR MU?

İsrail’in Yunanistan’ın henüz tam olarak belirlenmemiş bölgelerine (adalara veya mevcut askeri birimlerin içine) radar ve erken uyarı sistemleri kurmak istediği vurgulanıyor. Gazeteci Sideris’e göre:

İsrail, AB veya NATO üyesi olmadığı için bu tür anlaşmalar “kolektif savunma” kapsamına girmiyor ve İsrail’in agresif politikalarına hizmet ediyor.

Yunanistan’ın savunması (hava savunma sistemleri, “Aşil Kalkanı” vb.) tamamen İsrail teknolojisine bağımlı hale geliyor.

İsrail’in Gazze’de kurulmasını istediği kontrol gücüne Yunanistan’ın katılması, Yunan askerleri için bir “terör tuzağına” dönüşebilir.

Haberin sonunda, Miçotakis hükümetinin İsrail’in ne istediğini bildiği ancak Yunan tarafının bir “ulusal planı” olmadığı, sadece sürüklendiği eleştirisi yapılıyor. Muhalefet ve analizciler, tüm gizli anlaşmaların parlamentoya sunulmasını ve Başbakan’ın “ulusal egemenliği üçüncü ülkelere devredip devretmediği” sorusuna yanıt vermesini talep ediyor.