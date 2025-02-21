Tel Aviv’in Bat Yam ve Holon banliyölerinde park halindeki üç boş otobüs, Perşembe gecesi art arda patladı. İsrail polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

Patlamalarda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri, çevredeki diğer otobüsleri kontrol ederken, iki patlamamış düzenek tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

İsrail medyası, her bir patlayıcının beş kilogramlık bomba içerdiğini bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, bölgedeki şüpheli nesneleri incelerken, polis yetkilileri olay mahallinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

“Bu saldırının Batı Şeria kaynaklı olduğu izlenimini edindik” diyen Sargarof, patlayıcılardan bazılarının üzerinde yazılar bulunduğunu ancak detayları paylaşamayacağını söyledi.

OPERASYON ÜSTÜNE SALDIRI

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, düzeneklerin üzerinde Tulkarem’den "intikam mesajı içerdiği belirtilen yazılar" yer alıyordu.

Şüphelileri belirlemek için çevrede arama çalışmaları yürütülürken, saldırının nasıl planlandığı ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail medyası, Filistinli silahlı örgütleri suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne Batı Şeria’daki terör merkezlerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatma talimatı verdiği duyuruldu. İsrail hükümeti, saldırının kaynağını belirlemek için yoğun bir soruşturma yürütüceğini bildirdi.

Bu operasyonlar, halen devam etmekte olan ve Batı Şeria'da 50'den fazla Filistinli'nin ölümüne sebep olan "Demir Duvar operasyonun üstüne gelmiş olacak.

Tel Aviv Bölgesi Polis Şefi Haim Sargarof, Bat Yam’daki olay yerinde basına yaptığı açıklamada, patlayıcıların zaman ayarlı olduğunu ancak el yapımı düzeneğe sahip olduklarını belirtti.