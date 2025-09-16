İspanyol devlet yayın kuruluşu RTVE, İsrail’in katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmama kararı aldı. Karar, RTVE yönetim kurulunda yapılan oylamada 10 lehte, 4 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

"BÜYÜK BEŞLİ"DEN BİRİ ÇEKİLİYOR

2026 Eurovision Şarkı Yarışması Mayıs ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.

İspanya’nın bu kararıyla birlikte, daha önce benzer adım atan Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda gibi ülkeler arasına katıldığı belirtildi.

İspanya ayrıca, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile birlikte “Büyük Beşli” olarak adlandırılan ve yarışmaya doğrudan finalden katılan ülkelerden çekilen ilk ülke oldu.

İSRAİL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

RTVE’den yapılan açıklamada, kararın RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez tarafından önerildiği ve kurul tarafından onaylandığı duyuruldu.

Çok sayıda ülke, Eurovision’u organize eden Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU), İsrail’in 2025 yarışmasından çıkarılması yönünde çağrı yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl yarışmayı ikinci sırada tamamlayan İsrailli şarkıcı Yuval Raphael, İsrail’in yarışmada yer almasını savunurken; 2024’ün birincisi Avusturyalı JJ, İsrail’in 2026’da yarışmadan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.