Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan men edilmesi halinde Almanya’nın da yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Merz, pazar günü kamu yayıncısı ARD’ye verdiği röportajda, İsrail’in dışlanması durumunda Almanya’nın yarışmayı boykot edip etmeyeceğine ilişkin soruya, “Bunu desteklerim. Bunun tartışılıyor olması bile bir skandal. İsrail’in orada bir yeri var.” yanıtını verdi.

ALMANYA BÜYÜK BEŞLİNİN ARASINDA

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere ile birlikte Eurovision’un ‘Büyük Beşlisi’ arasında yer alıyor. Bu ülkeler, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) en büyük finansal destekçileri arasında bulunuyor.

İSPANYA ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Fransa, gelecek yılki yarışmaya katılacağını daha önce duyurmuştu. Buna karşılık İspanya, “Büyük Beşli” içinde İsrail’in yasaklanmaması durumunda 2026 Eurovision’dan çekileceğini açıklayan ilk ülke oldu.

İSRAİL İÇİN OYLAMA YAPILACAK

İsrail’in yarışmaya katılması engellenmezse Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi bazı ülkelerin de yarışmadan çekilme tehdidinde bulunduğu bildirildi. Öte yandan, Danimarka’nın kamu yayıncısı DR, İsrail’in katılımını tamamen reddetmeyeceklerini ancak bunun için bazı koşullar öne sürdüklerini belirtti.

Artan tartışmalar üzerine EBU, geçen kasım ayında, İsrail’in resmi yayıncısı KAN’ın yarışmadan ihraç edilip edilmeyeceğini belirlemek için bir çevrimiçi oylama düzenleyeceğini duyurmuştu.