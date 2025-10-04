İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin serbest bırakılmaması gerektiğini savundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aktivistleri ülkelerine gönderme kararını hatalı buldu.

Sağcı bakan, “Bence onların İsrail hapishanelerinde birkaç ay tutulması gerekiyor. Böylece terör mahkumlarının tutulduğu hapishanenin tadına bakabilirler” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir daha önce Aşdod Limanı’na giderek aktivistleri terör destekçisi olmakla suçlamış, ardından Ketziot Hapishanesi’nde yaptığı konuşmada “Bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar. Yani azami şartların en azamisi uygulanacak. Mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz” demişti.

BEN-GVIR NEFRETİNİ TUTAMIYOR

Küresel Sumud Filosu 1 Ekim’de Gazze’ye ulaşmak üzere yola çıkmıştı. Filoya saldıran İsrail ordusu onlarca tekne ve gemiye el koydu ve yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Ben-Gvir, Aşdod limanına götürülen Sumud Filosu aktivistlerini ziyaret etmiş, suratlarına karşı "terörist" diye bağırmıştı.

Aktivistler limanda “Özgür Filistin” sloganlarıyla Ben-Gvir’in suçlamalarına karşılık verdi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu bugüne kadar bu ölçekte yola çıkan en büyük filo olarak kayda geçti.