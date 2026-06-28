Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan ile imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Lübnan ile yapılan anlaşmanın büyük bir hata olduğunu ileri süren Ben-Gvir, Netanyahu'ya anlaşmanın kabinede oylanması için başvuruda bulunduğunu belirterek, haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı.

Lübnan devletinin Hizbullah'ı silahsızlandıramayacağını öne süren Ben-Gvir, "Lübnan ile ortaya çıkan anlaşma tarihi bir hatadır, kaçırılmış korkunç bir fırsattır." iddiasında bulundu.

Ben-Gvir, Hizbullah'ın güç kaybettiğini ileri sürerek, böyle bir durumda saldırılara devam edilmesi gerektiğini savundu.

Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandıracağını ve güvenliği sağlayacağını düşünmenin yanılsama olduğunu ve anlaşmayı Birleşmiş Milletlerin 2006 tarihli 1701 sayılı kararına benzeten Ben-Gvir, o kararın da İsrail için büyük bir başarı olarak gösterildiğini kaydetti.

Anlaşmaya karşı çıkıp kendi hükümetini eleştirdiği için tepki göreceğini bildiğini aktaran Ben-Gvir, hükümet içinde anlaşmaya karşı hareket edeceğini dile getirdi.

Washington'da, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin bir süredir İsrail ile Lübnan arasında yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği, ancak anlaşmanın kırılgan olduğu belirtiliyor.