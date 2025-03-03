İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar, Rambam Hastanesi'ne sevk edilirken, hastaneden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu Kan, olay sırasında bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Olay yerine gelen İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, saldırının arkasındaki diğer şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturmayı sürdürdü.

SALDIRGAN DÜRZİ ÇIKTI

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırganın İsrail-Almanya çifte vatandaşı bir Dürzi olduğu ve son birkaç ayı yurtdışında geçirdiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Hasan Dahamşe olduğu açıklandı. Dahamşe'nin, İsrail'in kuzeyindeki Kafr Kanna'dan bir İsrail vatandaşı Filistinli olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.