2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İtalya, sahasında İsrail’i 3-0 mağlup ederek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım attı.

Bu sonuçla Dünya Kupası’na katılma şansını yitiren İsrail Milli Takımı’nda ise maç sonrası yapılan açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Karşılaşma sonrası konuşan bazı İsrailli futbolcular, İtalyan oyuncuların saha içinde “90 dakika boyunca küfrettiklerini” iddia etti. Oyuncular, “İtalyanlar futbol oynamadı, bize kötü davrandılar” ifadelerini kullanarak mağlubiyetlerine bahane buldu.

İTALYANLARDAN TEPKİ

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, İsrailli futbolcuların sözlerine tepki gösterirken, bazı kullanıcılar oyuncuların mağlubiyeti kabullenemediğini dile getirdi.

3-0’lık skorun ardından İtalya yoluna emin adımlarla devam ederken, İsrail için turnuva umutları sona erdi.

EUROVİSİON'DA KRİZ YARATTILAR

Gazze'de yaptıkları katliam ile tüm dünyada itibar kaybeden İsrail, Eurovision şarkı yarışmasında da krize neden oldu. Birçok Avrupa ülkesi İsrail'in yarışmaya katılması halinde çekileceklerini açıkladı.

Tepkilerin sert olmasına rağmen Eurovision yayın kanalı EBU, süreci İsrail lehinde uzatmaya devam ederken Almanya'dan İsrail'e destek geldi. Birçok Alman vatandaşının tepki göstermesine rağmen hükümet, İsrail'in yarışmadan diskalifiye edilmesi halinde çekileceklerini duyurdu.