Antalya'da tartıştığı 52 yaşındaki kuzeni Doğan Duman'ı tabanca ile vurup öldüren 44 yaşındaki Imad Almograbi'nin saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli ve ailesinin konut alarak Türk vatandaşlığı aldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde İsrail ve Türk vatandaşı oldukları öğrenilen Imad Almograbi ile kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.

HUSUMET İSRAİL’DEKİ CİNAYETLE BAŞLAMIŞ

Antalya'da buluştuğu kuzeni Doğan Duman'ı öldüren Imad Almograbi, savcılıkta verdiği ifadede, İsrail’den 5,5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek konut aldığını, sonrasında Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Almograbi, olaydan yaklaşık üç hafta önce İsrail’de ağabeyinin iki çocuğunun uzaktan akrabaları tarafından öldürüldüğünü, ağabeyinin yaralanması üzerine taziye için İsrail’e gittiğini anlattı.

Şüpheli, 24 Ekim’de Türkiye’ye geri döndüğünü ve Doğan Duman’ın yeğeni M.M.E.’nin kendisini görüşmeye çağırdığını söyledi. Görüşmenin, İsrail’de yaşanan olayla ilgili ağabeyinin ifadesini değiştirmesi talepleri nedeniyle yapıldığını belirten Almograbi, kendisinin olaya karışmak istemediğini ifade etti. Ancak daha sonra Doğan Duman’ın kardeşi Samir A.’nın ısrarlı aramaları sonucu görüşmeye gitmek zorunda kaldığını aktaran Almograbi, kafeye gitmeden önce çocuklarının yalnız olması nedeniyle ruhsatlı silahını yanına aldığını söyledi. Ayrıca, Doğan Duman tarafından tehdit edildiği için silahı yanında bulundurduğunu belirtti.

‘EŞİNİ KENDİME ALACAĞIM’ DİYEREK MEZARDAKİ ANNEME BİLE KÜFÜR ETTİ’

Kafeye gittiğinde Doğan Duman’ın kendisini beklediğini belirten Almograbi, “Bana sürekli hakaret edip, tehditlerde bulundu. Yüzüme tükürdü, üzerime kahve döktü ve sonra üzerime yürüyerek tehditlerine devam etti. Bana, ‘Senin eşini kendime alacağım’ derken, mezardaki anneme bile küfür etti. Ben aile büyüğüm olduğu için cevap vermedim. Oradan kalkıp gitmek üzereyken bana, ‘Senin yeğenlerini öldürdük, seni ve çocuklarını öldüreceğim’ diyerek elini beline attı. O anda üzerinde silah olduğunu düşünerek kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum, kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kamera kayıtlarında arabaya gidip geri döndüğüm görülüyormuş ama bunu hatırlamıyorum” dedi.

‘BU OLAYDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM’

Polise gitmek istediğini ancak ne yapacağını bilemediğini belirten şüpheli, “Arkadaşım Basam F.’yi aradım. Silahı bulunduğum yerdeki boş araziye gömdüm. Ona olayı anlatmadım. Arkadaşımın arabasındayken polisler beni yakaladı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ölen kişi benim akrabam, onun da çocukları var. Bana yönelik tehditler ve hakaretler yüzünden kendimi kaybettim. Telefonumda Doğan Duman’dan gelen ses kayıtları var. Olay, Doğan Duman’ın bana ilettiği tehditler yüzünden ortaya çıktı” diye konuştu.