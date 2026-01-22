EuroLeague'in 24. haftasında Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak karşılaşma öncesi İsrailli taraftarlar, Yunanistan ekibinin takım otobüsünü durdurdu.
Panathinaikos kafilesini taşıyan otobüsün maçın oynanacağı Menora Mivtachim Arrena'ya gelişi sırasında yolu kesen 300'den fazla İsrailli taraftar, takım otobüsünü durdurdu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar yapan Maccabi Tel Aviv taraftarları, takımın salona girmesine de bir süre engel oldu.
Daha sonra polisin Maccabi Tel Aviv taraftarları arasından açtığı koridorla Panathinaikos kafilesi salona giriş yapabildi.