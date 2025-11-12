Tayland'daki Miss Universe etkinliği sırasında kaydedilen kısa videoda, Melanie Shiraz'ın başını Filistinli Ayoub'a doğru çevirdiği anın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

Bazı kullanıcılar Shiraz'ı "kıskançlık", "küstahlık" ve "soğuk tavır" göstermekle suçlarken, kimileri iki yarışmacının "hangisinin daha güzel" olduğu üzerine tartışmaya girdi.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Shiraz, yanlış anlaşıldığını belirtti:

"Videoda çok açık bir şekilde sahneye çıkan diğer yarışmacılara baktığım görülüyor.

Basit bir anı dramatik hale getirmek, özellikle insanları yanlış temsil ediyorsa, nezaket ya da adalet duygusunu geliştirmez.

Gelecekte başkalarını incitmek pahasına viral olmayı seçmeden önce bunu düşünmenizi umuyorum."

SOSYAL MEDYADA "SOYKIRIM GÜZELİ" SESLERİ

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun eleştiri altında olduğu bir dönemde yarışmaya katılan Shiraz, sosyal medyada "Miss Genocide" (Soykırım Güzeli) ve "Free Palestine" (Özgür Filistin) yorumlarıyla hedef haline geldi.

Bu yıl aynı zamanda Miss Universe sahnesinde ilk kez Filistinli bir temsilcinin yer alması da dikkat çekti. Filistinli yarışmacı Nadeen Ayoub, daha önce 2022 yılında Filipinler'de düzenlenen Miss Earth yarışmasında üçüncü olmuştu.

Ayoub, yarışma öncesi Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Miss Universe sahnesine sadece bir unvanla değil, bir gerçeklikle çıkıyorum.

Her Filistinli kadın ve çocuğun gücünü temsil ediyorum. Biz sadece acıdan ibaret değiliz; direnişiz, umutuz ve vatanımızın kalp atışıyız."